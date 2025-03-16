الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب بالشيخ زايد

تمزيق جسد شاب على
تمزيق جسد شاب على يد شخصين بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب وتمزيق جسده، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في مدينة الشيخ زايد.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض في مدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه مع شابين إثر خلافات سابقة بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مدينة الشيخ زايد التعدى على شاب بالشيخ زايد

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