القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب وتمزيق جسده، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في مدينة الشيخ زايد.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء بسلاح أبيض في مدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه مع شابين إثر خلافات سابقة بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.