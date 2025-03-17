إزالة تعديات بعقار في غمازة الصغرى بالصف بالجيزة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة لإزالة المخالفات البنائية في مختلف المراكز والأحياء.

وفي هذا السياق، نفذت رئاسة مركز ومدينة الصف، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، إزالة فورية لمخالفة بناء بعقار في منطقة غمازة الصغرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، كما تم التنبيه على مالك العقار بعدم تكرار المخالفة وضرورة السير في إجراءات الترخيص القانونية وفق الاشتراطات البنائية المعتمدة.

شن حملات يومية لرصد أي بناء غير مرخص

وتواصل محافظة الجيزة جهودها لضبط المخالفات العمرانية من خلال شن حملات يومية لرصد أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما يتم التعامل بحزم مع المخالفين وفق القوانين المنظمة للبناء، وذلك للحفاظ على التخطيط العمراني والحد من العشوائيات.

يُذكر أن أجهزة المحافظة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إزالة مئات المخالفات بمختلف المراكز والأحياء، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني وضمان سلامة المنشآت والمواطنين.

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