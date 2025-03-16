الأحد 16 مارس 2025
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صحة الجيزة توصي بتناول الشوربة في وجبة الإفطار الرمضانية

الشوربة
الشوربة
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 أكدت إدارة التغذية بـ مديرية الشؤون الصحية بالجيزة على أهمية تناول الشوربة كأحد الأطباق الأساسية في وجبة الإفطار.

وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة، من خلال منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن بدء الإفطار بطبق صغير من شوربة الخضار يعد خيارًا صحيًا مثاليًا، حيث إنها مشبعة، لذيذة، وغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتعويض السوائل والعناصر الغذائية التي يفقدها الجسم أثناء الصيام.

فوائد الشوربة في رمضان

وأشارت صحة الجيزة إلى أن الشوربة تشكل بداية رائعة لفطور رمضاني صحي ولذيذ، خاصةً وأنها تساعد في تهيئة المعدة لاستقبال باقي الوجبة بطريقة صحية، مما يساهم في تجنب مشكلات الهضم.

وتأتي هذه التوصيات في إطار حرص مديرية الصحة بالجيزة على توجيه الصائمين إلى العادات الغذائية السليمة التي تضمن لهم صيامًا صحيًا ومتوازنًا، مع التأكيد على أهمية التنويع في الأطعمة والتركيز على الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.

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