قوافل صحة الجيزة تفحص 12 ألف مواطن خلال شهرين

أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية عن تنفيذ 12 قافلة طبية علاجية شاملة خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث استفاد منها 11874 مواطنًا في مختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

جهود موسعة لتعزيز الخدمات الصحية

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن القوافل الطبية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، مع التركيز على المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في دعم هذه القوافل وتذليل العقبات أمام تنفيذها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق رعاية صحية شاملة.

خدمات طبية شاملة وفحوصات متقدمة

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن القوافل الطبية قدمت خدمات فحص طبي شاملة، بما في ذلك 2815 تحليلًا معمليًا لمساعدة المواطنين في الكشف المبكر عن الأمراض، و100 حالة إحالة إلى المستشفيات المتخصصة للحالات التي تتطلب متابعة متقدمة، وإجراء الأشعة والفحوصات الإضافية لضمان دقة التشخيص، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطنين بأهمية الوقاية والعلاج.



استمرار التوسع في القوافل العلاجية

وثمن محافظ الجيزة جهود الفرق الطبية العاملة في هذه القوافل، مشددًا على ضرورة التوسع في تنظيم المزيد من القوافل الطبية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع الفئات في مختلف أنحاء المحافظة. كما شدد على أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين.

دعم مستمر لتحقيق رؤية مصر الصحية 2030

وتواصل محافظة الجيزة ومديرية الصحة العمل على تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الصحة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود الدولة في توفير خدمات طبية متميزة.

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