هل الجن يمكنه سرقة أموال الإنسان دون علمه؟ داعية يوضح مفاجأة

أكد الشيخ عمرو الليثي الداعية الإسلامي، أن الجن من الممكن أن يتصور في صورة إنسان، وأن هذا الأمر يصعب على البشر معرفته، موضحًا أن هذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جن سرق بيت الزكاة

وأضاف الشيخ عمرو الليثي، خلال حواره ببرنامج "أصعب سؤال"، أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي أمسك الجن الذي كان يسرق من بيت الزكاة، صحيح ورواه البخاري ومسلم، وأن أبي هريرة أمسك به ولم يعلم أنه شيطان، ولكن سيدنا رسول الله قال إنه شيطان، ولكن يظهر في شكل إنسان.

تجسد الجن على صورة الإنسان

وأشار إلى أنه "إذا تجسدت الجنية على صورة الإنسي، لا يعلمها غير الأنبياء، والرسل، فالجن يتجسد، والإمام مالك قال إنه من الممكن أن يتزوج الإنسان بجنية".

فتوى سرقة الجن الأموال من المنزل

وفي وقت سابق أثارت فتوى سرقة الجن الأموال من المنزل، جدلًا كبيرًا، بعدما أفتى أحد العلماء أنه يمكن للجن أن يسرق الأموال والذهب، منوهًا بأنه ليس من المُستبعد أن يسرق الجن بعض أمتعة أو نقود بني آدم، لأن الجن فيهم الصالحون والطالحون، مضيفًا: أن «هذه مشكلة سرقة الأموال دون معرفة سارقها موجودة في الكثير من المنازل»، مؤكدًا أن هذه الواقعة «حدثت معه بالفعل في منزله».

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