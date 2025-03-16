الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

أول تعليق من بيسيرو بعد فوز الزمالك على سموحة

بيسيرو،فيتو
بيسيرو،فيتو

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه قدم مباراة قوية في الشوط الأول من الناحية الهجومية أمام سموحة في لقاء اليوم بكأس مصر، وخلق  مساحات وفرصا عديدة وكان أفضل شوط للفريق.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" ليس من المنطقي أن تسنح 4 فرص للمنافس على مرمى الزمالك ويسجل هدفين من كرات ثابتة، ولست سعيدًا باستقبال فريقي لهدفين في لقاء اليوم".
وواصل:" الشوط الثاني كان مختلفا ونجحنا في تسجيل 3 أهداف والمنافس لم ينجح في التسجيل، والزمالك يستحق الفوز في اللقاء".
وأضاف بيسيرو:" سنحت فرصتين لسموحة في الشوط الثاني ونعمل على علاج الأخطاء وتحسين الفريق في الناحية الدفاعية، وأقدم التحية للاعبين على الفوز في لقاء اليوم".
وتابع المدير الفني:" عندما أبدأ بتشكيل محدد يكون لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين يشاركون في المباراة، والبدلاء على مستوى جيد أيضًا".
وواصل بيسيرو:" الفريق يلعب بأكثر من طريقة، الحل الأول لدينا هو اللعب بطريقة 3-4- 3 وبعدها قمنا بتغيير الطريقة، والفريق لعب الشوط الأول بشكل جيد بطريقة 3-4-3 والمشكلة لدينا في الركلات الثابتة".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" الزمالك لعب الشوط الأول بشكل جيد، ولم يعجبني فقط الكرات الثابتة التي استغلها المنافس للتسجيل، والمباراة كانت مفتوحة والزمالك كان أفضل وأكثر إيجابية".
واختتم بيسيرو:" حسام أشرف يحتاج للعمل بشكل أكثر في التدريبات، وشارك كبديل في مباراتي إنبي ومودرن سبورت، ولدينا سيف الجزيري وناصر منسي، بالإضافة إلى حسام أشرف، وهناك مهاجم يشارك والآخر يجلس على مقاعد البدلاء، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة عندما يشارك في المباريات".  

وفاز فريق الزمالك على  سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

 

أهداف مباراة الزمالك وسموحة

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 13 بعد مهارة فردية رائعة، وسجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لـ سموحة بالدقيقة 25، ثم سجل محمد سالم هدف سموحة الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل للزمالك عن طريق بركات حجاج لاعب سموحة بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الثالث للزمالك اللاعب محمود بنتايك من تصويبة قوية في الدقيقة 62، وجاء الهدف الرابع للزمالك عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل الزمالك ضد سموحة 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف. 

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

تواجه الزمالك وسموحة في 29 مباراة قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 19 فوزًا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 39 هدفًا وتلقت شباكه 18.

فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ببطولة الدوري في نوفمبر الماضى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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