الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

شاهيناز تكشف حقيقة طلاقها بعد تعرضها للضرب

شاهيناز، فيتو
شاهيناز، فيتو

شاهيناز، كشفت المطربة شاهيناز، صحة وحقيقة ما يتردد ويشاع بشأن انفصالها عن زوجها بعد تعرضها للعنف والضرب على يده.

الشائعات المنتشرة عن الفنانين 

وقالت شاهيناز: إن الشائعات جزء لا يتجزأ من حياة الفنانين، وطبيعة عمل الفنان تجعله محط أنظار الجمهور، مما يسهل انتشار الأخبار غير الدقيقة عنه.

وتابعت شاهيناز خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه محمد موسى بقناة الحدث اليوم،: "منذ زمن طويل والفنان يتعرض للشائعات، لأن الجمهور يهتم بمعرفة أخباره، وأحيانًا قد يطلق شخص ما كلمة بسيطة، فتتداولها الناس على أنها حقيقة. البعض يصدق، والبعض الآخر لا يصدق لكنه يستمر في نشر الخبر".

شاهيناز تنفي طلاقها 

وعن الشائعات التي طالت علاقتها بزوجها، نفت شاهيناز تمامًا ما تردد بشأن تعرضها للعنف أو انفصالها، مؤكدة أنها خرجت في أكثر من مناسبة لتكذيب هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

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