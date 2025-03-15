الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

شاهيناز تكشف موقفها من دويتو غنائي مع حسن شاكوش

شاهيناز، فيتو
شاهيناز، فيتو

أكدت المطربة شاهيناز أنها لا تمانع من تقديم دويتو غنائي مع أحد نجوم أغاني المهرجانات، مشيرة إلى أن هناك أصواتًا مميزة داخل هذا اللون الغنائي، وتحب الاستماع إليهم.

 

شاهيناز: أوافق على التعاون مع مطربي المهرجانات

وقالت شاهيناز خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر”، تقديم محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “نعم، قد أوافق على التعاون مع أحد مطربي المهرجانات، لأن هناك بالفعل أصواتًا جيدة بينهم، وقد حصلوا على اعتراف رسمي من النقابة بمسمى “شعبة الأداء الصوتي”، وهو ما يؤكد أن بعضهم يمتلك موهبة حقيقية”.

 

تقدير شاهيناز لعمر كمال وحسن شاكوش 

وأضافت أنها تُقدّر بعض الأسماء في هذا المجال، وعلى رأسهم عمر كمال وحسن شاكوش، مؤكدة أنها لا تمانع من تقديم دويتو غنائي مع أي منهما إذا وجدت عملًا مناسبًا.

وعن مدى معرفتها بأغانيهم، أوضحت شاهيناز أنها تستمع للكثير من أغاني المهرجانات الناجحة، قائلة: “بالطبع أتذكر أغنية (بنت الجيران) وعددًا من الأعمال الأخرى التي حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور ”.

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المطربة شاهيناز أغاني المهرجانات عمر كمال حسن شاكوش شاكوش

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