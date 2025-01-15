شاهيناز تطرح أغنية "برد يناير"

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "برد يناير" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية.

"برد يناير" من كلمات رمضان محمد، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج ميدو بارون.

وتقول كلمات اغنية برد يناير "حبيت فى برد يناير، فى عز التلج دبت، ورحت ويا حبيبي، عن كل الدنيا أنا غبت، وراحتى اللى كانت غايبه عنى، لقيتها ونسيت إحساس إنى لوحدى، وبقيت بعيش فى الدنيا اللى اتمنتها، ونسيت احساس إنى لوحدى، مع أغلى واحد عندى".

استطاعت شاهيناز ان تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحا كبيرا، وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية «قولي قولي» ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج ستار ميكر أولى البوماتها (على ايه) وحقق نجاحا كبيرا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة روتانا وتعاونت معها من خلال ألبومين (أحب أعيشلك) عام 2005 و(جوة قلبي) عام 2006.

وعلى قدر ما كان نجاحها سريعًا فأيضا كان قرارها بوضع الحجاب والابتعاد عن الأضواء تمامًا سريعًا جدا عندما قررت ذلك بالفعل في مارس 2008، قبل أن تعود مجددا للغناء في 2017.

ولدت شاهيناز في الكويت لأب وأم مصريين. هي الابنة الوسطى لمعوض محمود بعد أخيها الأكبر طارق، ثم بعد ذلك أختها الصغري دينا.

والدها كان يعمل مدرسا للموسيقى بوزارة التربية الكويتية وكان يحب العزف على العود، وتلك الصفة أكسبها لأبنه طارق "شقيقها الأكبر"، وكانت والدتها ربة منزل ولا تعمل واكتفت بتربية أبنائها فقط.

ترعرعت وكبرت في الكويت ودرست هناك المرحلة الابتدائية كاملة وأتقنت اللهجة الكويتية، ولكن مع ذلك كانت تتكلم اللهجة المصرية بطلاقة بفضل والديها.

إنتقلت بعد ذلك إلى مصر، وأنهت دراستها بالمرحلة الإعدادية والثانوية ليلحقها والدها بالمعهد العالي للموسيقي (الكونفستوار) في عام 1994.

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