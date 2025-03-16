الأحد 16 مارس 2025
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منوعات

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

اقتحمت مجموعة من البط أحد الشوارع الحيوية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ما أدى لتدخل الشرطة لحمايتها في لقطة طريفة.

 

مجموعة من البط تقتحم أحد الشوارع الحيوية في إمارة أبوظبي

وأقدم رجال الشرطة على إغلاق الطريق وإفساح المجال لعبور البط حتى لا يصاب بأذى وقاموا بحماية قطيع البط حتى وصل إلى بر الأمان.

 

 

إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

وحازت اللقطة على إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثارت اللقطة إعجابهم.

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أبوظبي امارة ابوظبي الإمارات الإمارات العربية المتحدة البط

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