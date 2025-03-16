شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

اقتحمت مجموعة من البط أحد الشوارع الحيوية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ما أدى لتدخل الشرطة لحمايتها في لقطة طريفة.

مجموعة من البط تقتحم أحد الشوارع الحيوية في إمارة أبوظبي

وأقدم رجال الشرطة على إغلاق الطريق وإفساح المجال لعبور البط حتى لا يصاب بأذى وقاموا بحماية قطيع البط حتى وصل إلى بر الأمان.

موقف جميل ولطيف من دورية شرطه ابوظبي. اغلقو احد الطرق لعبور مجموعه من الطيور..

الراحمون يرحمهم الله 🥰 pic.twitter.com/VVKmh37Vqj — محسن اليزيدي (@mohsinQtr) March 16, 2025

إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

وحازت اللقطة على إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثارت اللقطة إعجابهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.