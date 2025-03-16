نهائي كأس الرابطة، ليفربول يقلص الفارق أمام نيوكاسل في الوقت الضائع (فيديو وصور)

نهائي كأس الرابطة، سجل كييزا الهدف الأول لـ ليفربول في شباك فريق نيوكاسل يونايتد بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح نيوكاسل.

وسجل دان بورن الهدف الأول لـ نيوكاسل يونايتد في شباك ليفربول بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رأسية قوية، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 52 من تصويبة قوية.

ألكسندر إيساك يضيف الهدف الثاني لنيوكاسل في شباك ليفربول#كأس_الرابطة_الإنجليزية #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/mUvPS8YoIM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

وجاء محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على رأس تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: داريل كوانساه – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول في نهائي كأس كاراباو

في حراسة المرمى: بوب.

في خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بورن، تينو ليفرامينتو.

في خط الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون كاسيو.

في خطالهجوم: هارفي بارنيس، ألكسندر إيزاك، جاكوب ميرفي.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

والتقى ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في 183 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فاز ليفربول في 91 مباراة، بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 48 مباراة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

وسجل ليفربول 323 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد بينما اهتزت شباكه في 220 مناسبة قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

ويعد مايكل أوين الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 14 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية بعدما سجل 10 أهداف.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس كاراباو موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا كبيرا على توتنهام برباعية نظيفة في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

وحجز نيوكاسل يونايتد مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما فاز على أرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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