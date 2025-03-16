مصرع عامل أسفل عجلات القطار في أسوان

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار في أسوان.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد أمام منطقة الألبان بالقرب من محطة قطارات كوم أمبو.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء عبور عامل شريط السكة الحديد امام منطقة الألبان تصادف مرور القطار المتجه إلى أسوان ليصطدم به القطار ليلقى مصرعه.

وتبين أن الجثة لشاب يدعي “أحمد. ر” 22 سنة تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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