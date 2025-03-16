القبض على سائق تحرش بـ سيدة أجنبية أثناء توصيلها بمدينة 6 أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق سيارة تحرش بـ سيدة أجنبية أثناء توصيلها بمدينة 6 أكتوبر.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره عبر أحد المواقع عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لواقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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