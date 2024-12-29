قلبي اختار، شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة

طرحت الشركة المنتجة برومو كليب أغنية شذى حسون الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "قلبي اختار"، بتوقيع المخرجة بتول عرفة، والمقرر طرحها بداية العام الجديد.

كليب أغنية قلبي اختار

يسجل الكليب أولى أعمال المخرجة بتول عرفة في 2025، من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير.

ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن الكليب يأتي ضمن مشروع مجموعة الكليبات التي تقدمها بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، والتي تلقي الضوء على محافظات مصر وأجمل الأماكن الأثرية والسياحية والثرية بصور بصرية متميزة، حيث تم تصوير عدد من مشاهد الكليب على النيل وفي قصر عائشة فهمي بالزمالك.

المخرجة بتول عرفة

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2024، مسرحية "حاوريني يا كيكي" بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وتأليف هانى الطمبارى.

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