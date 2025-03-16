مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16، ظهور مشاعر الإعجاب بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منذ قليل الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “وتقابل حبيب”، وخلالها لم يتحمل يوسف معرفته بخيانة زوجته الثانية، رقية العسكري، فقرر إخبار والدته وعرض عليها الفيديو الذي يثبت خيانتها.

ظهرت علامات الصدمة على والدته، لكنها نصحته بالتحلي بالصبر والتأني قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن يوسف لم يستطع الصبر، فواجه رقية بالحقيقة واتهمها بالكذب، قائلًا إنها لم تخبره بشأن رحلتها إلى روما، وقلبت رقية الطاولة عليه واتهمته بأنه كان يراقبها، مؤكدة أنه سيحاسب على ما فعله، ثم غادرت المنزل غاضبة.

في المقابل، وبخته والدته، موضحة أنه كان عليه التريث والتأكد من الأمر قبل المواجهة، على الجانب الآخر، استمع حازم إلى حديث والدته وسخر من محاولتها التدخل لصالح شقيقه الأكبر ومحاولتها إقناعه بتحمل الخيانة من أجل مصالح العائلة.

أما فارس، فقد كان في الجونة برفقة كريمان، وهناك اتصل بليل للاطمئنان عليها، وعند عودته، اجتمع بوالده الذي طلب منه العودة إلى العمل مجددًا، ووافق فارس على جميع شروط والده، وكان أبرزها أن تصبح فرح، شقيقة ليا، مديرة مكتبه، ثم عاد إلى الشركة منتصرًا وهي إلى جواره.

في وقت لاحق، اصطحبت ليل بناتها إلى الملاهي، وحرصت على اصطحاب آدم، ابن فارس، معها، وأثناء اللعب، شعر بالخوف من أول لعبة، فطلب حضور والده، وحضر فارس سريعًا وانضم إليهم، وقضوا وقتًا ممتعًا معًا، حيث بدأت مشاعر الإعجاب تظهر بوضوح بينه وبين ليل.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15

دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يكشف لوالده عن استقالته من الشركة، وقرر السفر بابنه إلى الجونة، وهناك قابل كاريمان التي قررت التقرب منه بكل الطرق والسبل، وبدأ فارس يستجيب معها.

أما فرح فتشعر بحزن شديد بسبب ما حدث معها وتشعر أن والدتها تبحث عن مصلحة ليل أكثر من أي شيء آخر، وتتعمد شهد إيقاع حازم في شباكها وأخبرته أنها ترضى بدور العشيقة، أما ليل فتحصل على فرصة عمل جديدة مع سيدة تجسد شخصيتها الفنانة إلهام وجدي، كما عادت أسرة الألفطي وتعلم رغبتها في التعامل مع ليل من جديد.

وتعود رقية من السفر ومع ابنها وابن يوسف "كريم" من أجل الاستقرار في فيلا أبو العزم وحتى تستكمل سيطرتها على العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، ويكتشف يوسف بالصدفة تصوير ابنه الصغير فيديو لرقية مع أحد الأشخاص يحمل كلمات تكشف عن خيانتها له وينقل يوسف الفيديو على هاتفه، ويلجأ فيما بعد إلى والدته ليخبرها بالأمر.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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