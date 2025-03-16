الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يفوز على بوخوم بثلاثية في الدوري الألماني

فرانكفورت
فرانكفورت

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت علي نظيره بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب فونوفيا، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني

مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم

وسجل ثلاثية فريق فرانكفورت كل من كريستينسن وباهويا نجوس وباتشواي في الدقائق 27 و32 و6+90. 

بينما جاء هدف بوخوم في الدقيقة 73 عن طريق هولتمان.  

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني 
 

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بينما يأتي بوخوم في المركز السادس عشر برصيد 20  نقطة. 

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آينتراخت فرانكفورت بوخوم الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت وبوخوم فرانكفورت

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