محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه (فيديو)

حرص الفنان محمد رمضان علي زيارة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، داخل المستشفى، وحرص رمضان على تقديم الدعم المعنوي له، وظهر شيكا في حالة نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وسط الحرب الشرسة التي يخوضها في مواجهة مرض السرطان.

وظهر إبراهيم شيكا داخل المستشفي قائلا: «طبعا أنتوا كنتوا مستنين المفاجأة الكبرى.. لكن دي مش مفاجأة كبرى ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة، مين بقى معايا؟" ليرد محمد رمضان: «يعنى هنقوم بالسلامة والدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، هتخف وتقوم بالسلامة بفضل الله ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك».



ووجه محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا رسالة دعم قائلا: «يمكن اللي حصل ربنا بيوريك من خلاله الناس بتحبك قد ايه وبتدعيلك قد ايه ومش نسياك، وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وهترجع الملعب تاني».

الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك

وكانت هبة تركى زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان قد كشفت عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت هبة تركى، فى تصريحات صحفية: إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى اليوم لعمل مسح ذرب، حيث إنه يتواجد فى المنزل ويتوجه إلى المستشفى لعمل الفحوصات في وقتها بسبب المصروفات المالية التي لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أي جهة بعلاجه.

وأضافت: "حالته خلاص في إيد ربنا هيقعد في المستشفى ليه".

وكشفت أن كل ما عُرض عليهم هو أن يتم علاجه فى أحد المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عرض من مسئولى نادى الزمالك مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مساهمة فى العلاج وليس راتبا، وهو ما تم رفضه، حيث إنه ضئيل جدا ولن يكفى كل هذه المصروفات.

وتابعت زوجة اللاعب: “المرض تفشى فب جسد زوجي، وخضع لعملية تغيير مسار، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الطعام نظرا لعدم قدرته”.

وعن الفيديو المنتشر لها مع شيكا قالت إنه كان فى وعيه، ولكن أغلب الوقت طوال اليوم يكون راقدا غير قادر على الحركة أو الكلام.

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