الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه (فيديو)

ابراهيم شيكا ومحمد
ابراهيم شيكا ومحمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان علي زيارة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، داخل المستشفى، وحرص رمضان على تقديم الدعم المعنوي له، وظهر شيكا في حالة نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وسط الحرب الشرسة التي يخوضها في مواجهة مرض السرطان.

وظهر إبراهيم شيكا داخل المستشفي قائلا: «طبعا أنتوا كنتوا مستنين المفاجأة الكبرى.. لكن دي مش مفاجأة كبرى ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة، مين بقى معايا؟" ليرد محمد رمضان: «يعنى هنقوم بالسلامة والدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، هتخف وتقوم بالسلامة بفضل الله ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك».

 


ووجه محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا رسالة دعم قائلا: «يمكن اللي حصل ربنا بيوريك من خلاله الناس بتحبك قد ايه وبتدعيلك قد ايه ومش نسياك، وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وهترجع الملعب تاني».

الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك

وكانت هبة تركى زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان قد كشفت عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وقالت هبة تركى، فى تصريحات صحفية: إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى اليوم لعمل مسح ذرب، حيث إنه يتواجد فى المنزل ويتوجه إلى المستشفى لعمل الفحوصات في وقتها بسبب المصروفات المالية التي لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أي جهة بعلاجه.

وأضافت: "حالته خلاص في إيد ربنا هيقعد في المستشفى ليه".

وكشفت أن كل ما عُرض عليهم هو أن يتم علاجه فى أحد المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عرض من مسئولى نادى الزمالك مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مساهمة فى العلاج وليس راتبا، وهو ما تم رفضه، حيث إنه ضئيل جدا ولن يكفى كل هذه المصروفات.

وتابعت زوجة اللاعب: “المرض تفشى فب جسد زوجي، وخضع لعملية تغيير مسار، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الطعام نظرا لعدم قدرته”.

وعن الفيديو المنتشر لها مع شيكا قالت إنه كان فى وعيه، ولكن أغلب الوقت طوال اليوم يكون راقدا غير قادر على الحركة أو الكلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم شيكا محمد رمضان حالة ابراهيم شيكا مدفع رمضان

مواد متعلقة

محمد رمضان يستضيف نجل الشهيد أحمد المنسي في حلقة استثنائية من "مدفع رمضان"

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

رسميًّا، موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى 2029 بالتزكية

أبو ريدة يطالب باستضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034

حالة الطقس اليوم، تحذير من نشاط الرياح على هذه المناطق

منوعات

المزيد

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

قتلى وجرحى في حادث تصادم صهريج بعربة ترام بألمانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

4125 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 12-3-2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

المسلسلات دخلت على بعض.. المداح بطل الحلقة العاشرة من العتاولة 2 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

ما أفضل أوقات الدعاء خلال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بالرزق

المزيد
الجريدة الرسمية