الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادارات المرور ترصد 30 ألف مخالفة لتجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

رادار المرور
رادار المرور

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة فى مطار الغردقة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  مخالفات السير بدون تراخيص، ومخالفات موقف عشوائي، مخالفات دراجة نارية.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات المرور بمديريات الأمن الادارة العامة للمرور السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة ضباط الإدارة العامة للمرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات السير بدون تراخيص مخالفات موقف عشوائى

مواد متعلقة

ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبة فى مطار الغردقة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

إخماد حريق داخل في مدرسة بمنطقة التجمع الأول

خلاف على أولوية المرور، مصرع سائق صدمه قائد سيارة فى المرج

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة تستخرج الوثائق والشهادات بالمحافظات في رمضان

ضبط أبطال فيديو دفع شخص من إحدى عربات المترو

إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجمالية

حملات تموينية تضبط 14 طن دقيق مهرب على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

محمد رمضان يشترط هذا الأمر قبل أن يهدى 100 ألف جنيه لشخصين "فيديو"

منوعات

المزيد

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

ما فضل قيام الليل بالعشر الأواخر من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

لماذا يتركنا الله نخطئ ثم يحاسبنا على الخطأ.. وهل الدعاء يغير القدر؟ الشباب يسألون وجمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية