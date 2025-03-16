الأحد 16 مارس 2025
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انتشال جثة غريق من نهر النيل بالقناطر الخيرية

جثة بالقليوبية،فيتو
جثة بالقليوبية،فيتو

عثرت الأجهزة الامنية بالقليوبية على جثة لطالب يدعى “محمود خ”، في الصف الثاني الثانوي غارقا بمياه النيل في القناطر الخيرية، وذلك عقب تغيبه منذ أسبوع وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالعثور على جثة طالب غارقا بمياه النيل في القناطر.

بالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى محمود خ مقيم بقرية قلما بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية وقد تبلغ بغيابه من أسبوع. 

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