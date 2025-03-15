محمد رمضان يسخر من ملابسه الغريبة أثناء حلقات برنامجه الرمضاني

كشف الفنان محمد رمضان عن المسئول عن الملابس التي يرتديها في ظهوره بحلقات برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "دي ام سي".

مصممو ملابس محمد رمضان

وأكد محمد رمضان، أن المسئول عن الملابس التي يرتديها في حلقات برنامج "مدفع رمضان" مصممون فرنسيون ولكنهم تحولوا لمصريين بحكم العلاقة الطيبة.

قصة الصورة على قميص محمد رمضان

وقال محمد رمضان:"أنا بشكر الناس الفرنسيين اللي بيلبسوني، والنهارده لقتيهم بيلبسوني لبس غريب عليه رسمة مش عارفها ولما سألتهم قالولي ده صورة على شكل ملاك".

محمد رمضان يسخر من إسعاد يونس

وتابع مازحا:"انا استغربت من صورة الملاك لإني حسيته إسعاد يونس وهي طفلة، لابس قميص عليه صورة إسعاد يونس، وطبعا كل التحية للفنانة إسعاد يونس".



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