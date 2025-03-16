حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي المنيرة الغربية بالجيزة

نفّذ حي المنيرة الغربية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع بشتيل، ترعة بشتيل، والأقصر، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية، لضمان عدم عرقلة حركة المرور، وتوفير بيئة حضارية للمواطنين، وخلال الحملة، تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على حرم الطريق.

جرت الحملة تحت إشراف رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، وبمشاركة فعالة من رجب محمدين، نائب رئيس الحي، مؤمن فوزي، مدير إدارة الإشغالات بحي المنيرة الغربية، ومجموعة العمل المرافقة، وشرطة المرافق بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة لإزالة التعديات والإشغالات، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين والمركبات، كما تؤكد محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية لضمان عدم عودة الإشغالات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

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