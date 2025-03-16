الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة تستخرج الوثائق والشهادات بالمحافظات في رمضان

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية”.

بطاقتك دليفرى في رمضان.. الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة تستخراج الوثائق والشهادات بالمحافظات

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 4614 بطاقة رقم قومي، و16361 مصدرًا مميكنًا.



بطاقتك دليفرى فى رمضان.. الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة تستخراج الوثائق والشهادات بالمحافظات

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

وأسفرت عن استخراج وتوصيل 865 بطاقة رقم قومى و68 مصدرًا مميكنًا.



كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 51 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.



كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 137 مواطن ومواطنة.



وبالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 293 مواطن ومواطنة.





ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

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