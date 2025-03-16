البلشي: ذاكرة الصحافة المصرية مشروع يوثق 200 عام من تاريخ المهنة (صور)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مشروع ذاكرة الصحافة المصرية حدث هام جدًا، ومشروع طموح سيوثق 200 عام من تاريخ الصحافة، مؤكدًا أن النقابة تمتلك كنوزًا مهمة جدًا ووثائق نادرة، تم رقمنة أعداد كبيرة منها.

مشروع ذاكرة الصحافة المصرية

وأضاف البلشي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع ذاكرة الصحافة المصرية، أن الأمم إذا كانت لها ذاكرة، فهذه ذاكرة المهنة، وعلينا الحفاظ عليها في وقتٍ ضاع فيه الكثير منها.

متحف الصحافة

وتابع: "أصبح لدينا مواد تصلح لمتحف الصحافة، بداية من المخطوطات التي تم اكتشافها، مرورًا بالصور الصحفية التي توثق لما قبل تأسيس النقابة، ووصولًا إلى أعداد نادرة من الصحف".

وأشار إلى أن النقابة اكتشفت أن مؤسسيها كانوا حريصين كل الحرص على التوثيق، حيث تمتلك وثائق تعود لعصر محمد علي والخديوي إسماعيل.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر لكل من الكاتب الصحفي رجائي المرغني، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، النقباء السابقين، لحرصهما على الحفاظ على هذا الأرشيف، ونقله، وفرز مواده، وحمايته أثناء تجديد مبنى النقابة. كما وجّه الشكر إلى حسنية القاضي لدورها في الحفاظ على هذا الأرشيف من الضياع.

مخطوط نادر من القرن ١٩

ويذكر أن نقابة الصحفيين، اكتشفت مخطوطا نادرا يعود للقرن التاسع عشر، وذلك خلال أعمال الجرد والتطوير، التي تجريها النقابة لمكتبتها بإشراف الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

وأوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هذا الكشف يأتي ضمن مشروع رقمنة أرشيف الصحافة المصرية، وإحياء ورقمنة كنوزها التاريخية، التي يرجع بعضها لأكثر من قرن مضى، والذي بدأ منذ عدة شهور بقرار من مجلس النقابة.

وأشار البلشي إلى أن المشروع تم تطويره تحت مسمى مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية"، الذي يستهدف تطوير مكتبة النقابة وتعزيز مقتنياتها، مؤكدًا التزام النقابة بمواصلة جهودها في حفظ التراث الصحفي والثقافي، وتطوير مكتبتها لتظل منارة للصحفيين، والباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة المصرية.

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