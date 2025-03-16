الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البلشي: ذاكرة الصحافة المصرية مشروع يوثق 200 عام من تاريخ المهنة (صور)

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

قال الكاتب الصحفي  خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مشروع ذاكرة الصحافة المصرية حدث هام جدًا، ومشروع طموح سيوثق 200 عام من تاريخ الصحافة، مؤكدًا أن النقابة تمتلك كنوزًا مهمة جدًا ووثائق نادرة، تم رقمنة أعداد كبيرة منها.

مشروع ذاكرة الصحافة المصرية 

وأضاف البلشي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع ذاكرة الصحافة المصرية، أن الأمم إذا كانت لها ذاكرة، فهذه ذاكرة المهنة، وعلينا الحفاظ عليها في وقتٍ ضاع فيه الكثير منها.

متحف الصحافة 

وتابع: "أصبح لدينا مواد تصلح لمتحف الصحافة، بداية من المخطوطات التي تم اكتشافها، مرورًا بالصور الصحفية التي توثق لما قبل تأسيس النقابة، ووصولًا إلى أعداد نادرة من الصحف".

وأشار إلى أن النقابة اكتشفت أن مؤسسيها كانوا حريصين كل الحرص على التوثيق، حيث تمتلك وثائق تعود لعصر محمد علي والخديوي إسماعيل.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر لكل من الكاتب الصحفي رجائي المرغني، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، النقباء السابقين، لحرصهما على الحفاظ على هذا الأرشيف، ونقله، وفرز مواده، وحمايته أثناء تجديد مبنى النقابة. كما وجّه الشكر إلى  حسنية القاضي لدورها في الحفاظ على هذا الأرشيف من الضياع.

مخطوط نادر من القرن ١٩

ويذكر أن نقابة الصحفيين، اكتشفت مخطوطا نادرا يعود للقرن التاسع عشر، وذلك خلال أعمال الجرد والتطوير، التي تجريها النقابة لمكتبتها بإشراف الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

وأوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هذا الكشف يأتي ضمن مشروع رقمنة أرشيف الصحافة المصرية، وإحياء ورقمنة كنوزها التاريخية، التي يرجع بعضها لأكثر من قرن مضى، والذي بدأ منذ عدة شهور بقرار من مجلس النقابة.

وأشار البلشي إلى أن المشروع تم تطويره تحت مسمى مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية"، الذي يستهدف تطوير مكتبة النقابة وتعزيز مقتنياتها، مؤكدًا التزام النقابة بمواصلة جهودها في حفظ التراث الصحفي والثقافي، وتطوير مكتبتها لتظل منارة للصحفيين، والباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع ذاكرة الصحافة المصرية نقابة الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان وتنظيفها وحقنها بالمخدر أثناء الصيام

شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

المزيد
الجريدة الرسمية