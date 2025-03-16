الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إحالة سائق أتوبيس متهم بالسير عكس الاتجاه في مدينة نصر للمحاكمة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق أتوبيس متهم بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر للمحاكمة.


وجاء في تقرير السموم الخاص بعينة من دماء المتهم، إيجابية العينات وأنه يتعاطي مخدر الحشيش.


وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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