الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

إيجابية تقرير السموم لسائق متهم بالسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير الطب الشرعي لسائق أتوبيس متهم بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر

وجاء في تقرير السموم الخاص بعينة من دمائه، إيجابية العينات وأنه يتعاطي مخدر الحشيش


وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة مدينة نصر أجهزة الأمن قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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