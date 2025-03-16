الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

سانشو يقود هجوم تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

ديربي لندن، يحتضن ملعب الإمارات قمة  آرسنال ضد تشيلسي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

سانشيز 
فوفانا
بادياشيل
كولويل
كوكوريا
كايسيدو 
جيمس 
سانشو
إنزو
نيتو
نكونكو

وكانت مباراة الدور الأول بين تشيلسي وآرسنال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحمل مواجهة اليوم بين الفريقين أهمية كبيرة في ظل التنافس الشرس داخل المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة آرسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي

وتذاع مباراة آرسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى آرسنال لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 1-1، وقبلها الخسارة أمام وست هام يونايتد 1-0، من أجل تقليل الفارق مع ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني، مباراة تشيلسي اليوم الأحد  بمعنويات مرتفعة بعدما حجز الجانرز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني.

وعلى صعيد آخر، يسعى تشيلسي بقيادة  إنزو ماريسكا لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي عقب فوزه على ليستر سيتي بهدف دون رد بالجولة الماضية، وذلك من أجل خطف المركز الثالث من نوتينجهام فورست.

ويدخل تشيلسي بقياة إنزو ماريسكا المدير الفني مباراة أرسنال بعدما تأهل لربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما كرر فوزه على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بهدف نظيف، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

موقف آرسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 وتعادل 10 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 52 هدفًا وتلقت شباكهم 24.

فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، جمعها بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 14 وتعادل 7 وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 36.

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