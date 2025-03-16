قمة الجولة بالبريمييرليج، أرسنال يواجه تشيلسي في ديربي لندن

يستضيف فريق أرسنال ضيفه تشيلسي فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، فى ديربي لندن على ملعب الإمارات، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكانت مباراة الدور الأول بين تشيلسي وأرسنال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحمل مواجهة اليوم بين الفريقين أهمية كبيرة في ظل التنافس الشرس داخل المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



ويسعى أرسنال لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 1-1، وقبلها الخسارة أمام وست هام يونايتد 1-0، من أجل تقليل الفارق مع ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني، مباراة تشيلسي اليوم الأحد بمعنويات مرتفعة بعدما حجز الجانرز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني.

وعلى صعيد آخر، يسعى تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي عقب فوزه على ليستر سيتي بهدف دون رد بالجولة الماضية، وذلك من أجل خطف المركز الثالث من نوتينجهام فورست.

ويدخل تشيلسي بقياة إنزو ماريسكا المدير الفني مباراة أرسنال بعدما تأهل لربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما كرر فوزه على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بهدف نظيف، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

موقف أرسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

ويتواجد أرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 وتعادل 10 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 52 هدفًا وتلقت شباكهم 24.

فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، جمعها بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 14 وتعادل 7 وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 36.

تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي

التقي أرسنال وتشيلسي في 206 مباراة سابقة، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

كان التفوق الأكبر من نصيب الجانرز خلال الفوز في 83 مباراة مقابل الخسارة 63 والتعادل 60، وأحرز لاعبوه 301 هدف وتلقت شباكهم 270.

ويعد الإيفواري دروجبا نجم البلوز الأسبق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ 13 هدفًا.

القيمة السوقية لارسنال وتشيلسي

تبلغ القيمة التسويقية لفريق أرسنال 1.15 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة تشيلسي 928.50 مليون يورو، ويتصدر بوكايو ساكا قائمة أغلى اللاعبين بالفريقين بواقع 150 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

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