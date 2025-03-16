توفيت دوريس فيتشن أسطورة كرة القدم الألمانية للسيدات عن عمر 56 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، نقلا عن عائلتها.

وفاة أسطورة كرة القدم النسائية بألمانيا

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد في بيان "أنا مصدوم وحزين للغاية لوفاة دوريس. مشاعرنا ودعمنا مع كل أقربائها وأصدقائها المقربين".

وأضاف "دوريس كانت واحدة من الشخصيات المؤثرة في كرة القدم الألمانية. كلاعبة، كانت قائدة، واستراتيجية، وكان لديها حضور وهيبة وجاذبية، وكان الآخرون يستطيعون أن يقتدوا بها".

أرقام وانجازات فيتشن مع منتخب ألمانيا للسيدات



وشاركت فيتشن، لاعبة خط الوسط، في 144 مباراة مع المنتخب الألماني في الفترة من 1986 إلى 2001، وساعدت الفريق في الفوز بأول بطولة دولية في يورو 1989. وأضافت 3 ألقاب قارية أخرى وفازت بالميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني 2000.

وعلى مستوى الأندية، فازت بـ3 ألقاب دوري وكأس محلية مع سيجين وإف إف سي فرانكفورت.

كما شغلت فيتشن منصب المدير العام للمنتخب الوطني للسيدات منذ 2009 إلى 2016، وعملت في آخر فترة لها مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث كانت تضع وتنفذ استراتيجية لكرة القدم النسائية.

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