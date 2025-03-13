الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب ألمانيا لمباراتي إيطاليا بدوري أمم أوروبا

ألمانيا , فيتو
ألمانيا , فيتو

 أعلن جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، اليوم الخميس، قائمة المانشافت التي تستعد للتوقف الدولي المقبل خلال شهر مارس الجاري.

وتستعد ألمانيا لمواجهة إيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث تخوض لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو يوم 20 مارس الجاري، على أن يقام لقب الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 23 من نفس الشهر.

 

 قائمة ألمانيا

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم)- ألكسندر نوبل (شتوتجارت)- ستيفان أورتيجا (مانشستر سيتي)

الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)- جوناثان تاه (باير ليفركوزن)- يان أوريل بيسيك (إنتر)- أنطونيو روديجر (ريال مدريد)- نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند)- روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)- ماكسيمليان ميتليشتيت (شتوتجارت) - ديفيد روم (لايبزيج)

الوسط: باسكال جروس (بوروسيا دورتموند)- روبرت أندريش (باير ليفركوزن)- أنجيلو ستيلر (شتوتجارت)- ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)- نديم أميري (ماينز)- ليروي ساني (بايرن ميونخ)- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)- جيمي ليويلينج (شتوتجارت)- كريم أديمي (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: جوناثان بوركاردت (ماينز)- تيم كليندينست (بوروسيا مونشنجلادباخ)- دينيس أونداف (شتوتجارت)

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