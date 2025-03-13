إصابة 12 موظفا في انقلاب أتوبيس بترعة بالشرقية (صور)

أصيب 12 شخصا في انقلاب أتوبيس في ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

انقلاب أتوبيس بترعة الإسماعيلية وإصابة عدد من الركاب

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس في ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطى بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

وعلى الفورانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب الأتوبيس المشار إليه في الترعة المجاورة للطريق أثناء نقله عددا من موظفي الشركة لمكان العمل، إذ نتج عنه إصابة 12 بعض مستقلي الأتوبيس بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو

وجرى نقل المصابين للمستشفى وجاري استخراج الأتوبيس من مياه الترعة بواسطة أحد الأوناش وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو1

حوادث الطرق. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو2

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو3

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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