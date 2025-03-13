الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 موظفا في انقلاب أتوبيس بترعة بالشرقية (صور)

انقلاب أتوبيس في
انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرق،فيتو

 أصيب 12 شخصا في انقلاب أتوبيس في ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطي في اتجاه قرية أنشاص بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

انقلاب أتوبيس بترعة الإسماعيلية وإصابة عدد من الركاب

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس في ترعة الحلوة أسفل نزلة الطريق الأوسطى بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

وعلى الفورانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب الأتوبيس المشار إليه في الترعة المجاورة للطريق أثناء نقله عددا من موظفي الشركة لمكان العمل، إذ نتج عنه إصابة 12 بعض مستقلي الأتوبيس بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

<span style=
انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو

وجرى نقل المصابين للمستشفى وجاري استخراج الأتوبيس من مياه الترعة بواسطة أحد الأوناش وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو1
انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو1

حوادث الطرق. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة

 وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

<span style=
انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو2

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

<span style=
انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية وإصابة عدد من الموظفين،فيتو3

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب اتوبيس بترعة الاسماعيلية بالشرقية حوادث إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

انتشال جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بترعة سجين في الغربية

طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة فى الفرن

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

توزيع 2 طن لحوم على الأُسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

محافظ البحيرة تتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بأبو المطامير

إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بقنا

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها

مفتي السعودية: تصوير وبث الصلوات مسألة خطيرة تنافي الإخلاص

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

بالأسماء، إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بفرن كنافة بالمنصورة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

إحالة متهمين بتصنيع ألعاب نارية والتسبب في انهيار عقار للجنايات

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه البنت بتحب تتزين؟ وعلي جمعة يرد: الله جميل يحب الجمال

طالبة: ليه بعض الناس بتشبه المرأة التي تتزين بالحلوى المكشوفة؟ علي جمعة يرد (فيديو)

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

المزيد
الجريدة الرسمية