يورتشيتش يكافئ لاعبي بيراميدز بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام من أجل التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس مصر

ونجح بيراميدز حامل لقب كأس مصر، في العبور للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع البنك الأهلي في الدور قبل نهائي البطولة والمقرر له الـ 28 من مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم ٢١ مارس الجاري، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والتحضير لمباريات المرحلة المقبلة من بطولات كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الممتاز.

موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ١ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

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