الأكاديمية العربية بالإسكندرية تحصد 15 مقعدًا ضمن لجان ترقيات الجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن اختيار 15 عضو هيئة تدريس متميزًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للانضمام إلى لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، أن الأكاديمية تفتخر باختيار عدد من أعضائها لعضوية لجان الترقيات.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس الثقة التي يوليها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كفاءة خبرات أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأوضح عبد الغفار أن السمعة التي تتمتع بها الأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، معبرًا عن تهنئته للأعضاء الذين تم اختيارهم للانضمام إلى لجان الترقيات،مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في الأكاديمية.

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