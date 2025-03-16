الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

ليفربول ونيوكاسل
ليفربول ونيوكاسل

يحتضن ملعب “ويمبلي” التاريخي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية بين ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة كأس الرابطة “كأس كاراباو”.

وجاء تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل يونايتد قبل لقاء الليلة كالتالي.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

التقى ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في 183 مباراة وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فاز ليفربول في 91 مباراة، بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 48 مباراة، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

سجل ليفربول 323 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد بينما اهتزت شباكه في 220 مناسبة قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

ويعد مايكل أوين الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 14 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة الثانية بعدما سجل 10 أهداف.

وتعد مباراة  ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، هي أول ظهور لكتيبة الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

ويسعى سلوت مدرب ليفربول لتحقيق أول ألقابه مع الريدز بعدما تولي قيادة الفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس كاراباو موسم 2024-2025 بعدما حقق فوزا كبيرا على توتنهام برباعية نظيفة في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "توتنهام" انتهت بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، ليتفوق ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 1.

وحجز نيوكاسل يونايتد مقعده في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما فاز على أرسنال بنتيجة 4 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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