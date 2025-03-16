الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة تاجر بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من  3 عاطلين تخصصوا في السرقة بالإكراه وإشهار سلاح ناري في وجه تاجر بمنطقة الازبكية بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادره السلاح المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين  سرقة سيارة تاجر المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني ج.ا تاجر وكان ذلك أثناء مروره في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب وأشهروا في وجهه أسلحة بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفسه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته على النحو المبين بالأوراق.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري خرطوش بدون تراخيص وفي غير الاحوال المصرح بها قانونيا.


وتلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغا من أحدي المستشفيات يفيد باستقبال تاجر مصاب وباستجوابه تبين أن 3 عاطلين سرقوه بعد ان تعدوا بالضرب عليه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين لشخصين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة الأزبكية أمن القاهرة

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