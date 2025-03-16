الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إحالة عاطل متهم بسرقة المواطنين بالوايلي إلى الجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.

واعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 6 هواتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزته متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

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نيابة الوايلي محكمة الجنايات مديرية أمن القاهرة

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