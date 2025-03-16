الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

مسلسل Wednesday،
مسلسل Wednesday، فيتو

مسلسل Wednesday، شوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية، " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام الجاري.

 

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وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

 

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ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت  رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج تيم بيرتون، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

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وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة  عرضه خلال العام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

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