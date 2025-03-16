تراث وفنون الفلبين فى ليلة إسلامية على المسرح الصغير

تتوالى الليالى العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام خلال شهر رمضان المعظم حيث يقام أمسية لدولة الفلبين بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك فى التاسعة مساء غدا الإثنين ١٧ مارس على المسرح الصغير.

ويبدأ الحفل بغناء الفرقة الكورالية الفلبينية للنشيد الوطنى بعدها يعرض فيلم قصير عن الإسلام فى الفلبين مع تعليق باللغة العربية ثم تلاوة للقرآن الكريم وتنطلق الفقرات المتنوعة التى تضم نماذج من الفنون التقليدية والتى تعكس ثراء وتنوع التراث والثقافة بمختلف مناطقها إلى جانب لوحات إستعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية منها أغانى رمضان جميل - حلوة يا بلدى - أونا - هذا كل شيء وأنا أحب الفلبين والرقصات كابا مالونج ، راقصو أسيك،رائع ورقصة المروحة.

جدير بالذكر أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

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