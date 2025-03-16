قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة لاعبيه لمباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.



وسيخوض العملاق الباريسي اللقاء بقوته الضاربة؛ إذ لا يغيب عن صفوفه سوى الإسباني، أرناو تيناس، حارس المرمى الثالث.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا

وتضم قائمة بي إس جي 22 لاعبا، هم:



دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، بيرالدو، زاير إيمري، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، جواو نيفيز.

ويعتلي الفريق الباريسي قمة الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد مارسيليا في المركز الثاني بـ49 نقطة.

وحسم سان جيرمان كلاسيكو الدور الأول، بالفوز 3-1 في ملعب فيلودروم.

ويتطلع سان جيرمان إلى الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مواجهات.

بينما يسعى مارسيليا لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام PSG بثلاثية نظيفة، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية أمام باريس في آخر أربع مواجهات.

كما يستهدف الفريق الباريسي تحقيق انتصار جديد على منافسه مارسيليا للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على ليفربول والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة تحقيق نتائجه المذهلة عندما يستضيف أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

صدام باريس سان جيرمان مع مارسيليا

سيكون ملعب حديقة الأمراء مسرحًا لقمة الجولة 26 من "الليج1" بين العملاقين باريس سان جيرمان ومارسيليا.



ويتصدر البي إس جي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الوصيف.

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