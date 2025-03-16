الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، موعد قمة الأهلي والزمالك في نصف نهائي الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام نظيره الزمالك في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي قد توج مؤخرا بلقب الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك في مجموع مباريات الدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المواجهة الأولى قبل ان يكرر فوزه في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

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