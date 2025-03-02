الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

لويس دياز يكشف عن أرقام مستقبلية يسعى لتحقيقها مع ليفربول

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

كشف الكولومبي لويس دياز، نجم نادي ليفربول، عن مستقبله مع الريدز، في ظل ارتباطه بالرحيل عن النادي في الصيف المقبل.

دياز يعلق على أرقامه مع ليفربول 

وقال دياز، في تصريحات لقناة ليفربول: "بين الحين والآخر، أطلع على الإحصائيات عندما ينشرها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من الرائع أن أقترب من لاعبين كولومبيين عظماء مثل هوجو روديجا وغيرهم". 

وأضاف: "إنه لشرف كبير أن أكون قريبًا منهم، وأدرك أنه ربما يمكنني اللحاق بهم في مرحلة ما. يمكنك القول إن هذا أحد الأهداف الشخصية التي أسعى إليها. أعلم أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي وأنني في حالة جيدة".  

دياز يلمح لبقائه مع ليفربول 

وتابع: "ما أريده أكثر من أي شيء هو الاستمرار في صناعة التاريخ، والأهم من ذلك أن يترك اللاعبون الكولومبيون الذين يأتون إلى إنجلترا بصمة حقيقية".

واختتم: "هذا أمر أساسي بالنسبة لنا جميعًا، لنقدم صورة إيجابية عن بلدنا، تمامًا كما فعلوا هم من قبل.. الآن نحن نحاول القيام بنفس الشيء. أنا سعيد جدًا بذلك، ونأمل أن نواصل على هذا النهج في المستقبل".  

ويحتل دياز المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين الكولومبيين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 هدفًا، خلف خوان بابلو أنخيل (44 هدفًا)، هاميلتون ريكارد (31 هدفًا)، وهوجو روديجا (29 هدفًا).

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