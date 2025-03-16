فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه لمباراة أتلتيكو مدريد، على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني "الليجا".

قائمة برشلونة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، من الجولة السابعة والعشرين، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.

فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ60 نقطة، بعدما حقق فوزًا أمام فياريال بهدفين لهدف مساء امس السبت.

ونجح أتلتيكو مدريد في الفوز بمباراته الأخيرة في الليجا ضد برشلونة بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب هذا الموسم، وذلك بعدما خسر خمس مواجهات متتالية أمامه، ولم يتمكن “الروخيبلانكوس” من تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب ضد برشلونة في موسم واحد من الليجا منذ موسم 2005/06.

وفيما يتعلق بالمواجهات في معقل أتلتيكو، فقد تمكن الفريق المدريدي من تحقيق انتصارين متتاليين دون استقبال أي أهداف على أرضه أمام برشلونة في الليجا خلال عامي 2020 و2021، لكنه تعرض للهزيمة في آخر مواجهتين على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” دون أن ينجح في التسجيل، وكانت آخر مرة خسر فيها أتلتيكو ثلاث مباريات متتالية على أرضه أمام برشلونة دون أن يهز الشباك في عام 1968، عندما امتدت السلسلة إلى أربع مباريات.

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