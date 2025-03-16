تعرف على أسعار حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت بمناسبة عيد الفطر

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في الكويت يوم 4 أبريل المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2025

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت عن أسعار تذاكر الحفل والتي تبدأ من 25 دينار وحتي 150 دينار كويتي.

وكانت قد قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأغنية الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ظهر في الإعلان عدد من النجوم منهم ماجد الكدواني وأحمد غزي وجنا الأشقر وحارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير وعبد الرحمن محمد وبالطبع شيرين عبد الوهاب.

ويبدأ الإعلان بظهور يوسف وساندرا أبناء ماجد الكدواني، في يوم عيد ميلاد "ساندرا" يرسل والدها رسالة لها أنه لن يتمكن من الحضور ثم يظهر ماجد الكدواني ليفاجئ ابنته.

بعدها لقطات من حفل زفاف ويظهر الممثل الشاب عبد الرحمن محمد مع أصدقائه، ثم لقطات من مباراة كرة قدم خماسية ويظهر الفنان الشاب أحمد غزي وهو يلعب وتشاهده الفنانة جنا الأشقر ثم لقطات من مباراة كرة قدم يظهر فيها حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير وهو يتمكن من صد ضربة جزاء، لنرى والدته في المدرجات تحتفل بنجاحه.

وتقول كلمات الأغنية: “قعدة حلوة بالحبايب لما اتجمعوا، كل مرة حد غايب حاجة تمنعه، وأما كلنا اتجمعنا بقى للفرح معنى، ضحك رقص مغنى، هغنيهالكم اسمعوا، عايزين نقعد مع بعض أكتر أكتر، وحشينكوا ووحشتونا أكتر أكتر، أكتر أكتر أكتر، أكتر قد ما نقدر”.

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