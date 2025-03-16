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اقتصاد

السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية، تراجع بمنتصف تعاملات اليوم

سعرالدولار - فيتو
سعرالدولار - فيتو

سعر الدولاراليوم، يقدم موقع " فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك  في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية،  ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

اقرأ التالى: سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

 

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار فى مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار فى مصر أمام الجنيه المصري، تراجعا بمنتصف حركة تعاملات اليوم الاحد الموافق 16 مارس 2025، بنحو 5 قروش،  بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 

- 50.58 جنيه للشراء.
- 50.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار
سعر الدولار


سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.55 جنيه للشراء.
- 50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

- 50.55 جنيه للشراء.
- 50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك قطر 

- 50.55 جنيه للشراء.
- 50.65 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
سعر صرف الدولار 


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول 


- 50.54 جنيه للشراء.
- 50.64 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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