الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

كامل الوزير ومحافظ الإسكندرية يتفقدان إنشاء محور حسن علام ببرج العرب

كامل الوزير ومحافظ
كامل الوزير ومحافظ الإسكندرية يتفقدان انشاء محور حسن علام

تفقد  الفريق  كامل الوزير نائب رئيس  مجلس  الوزراء للتنمية  الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه الفريق  أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية، مشروع انشاء محور  تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع.

 

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  المحور الذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه يبلغ طوله  1100 متر بواقع  7 حارة مرورية بكل اتجاه وتم فتحه  أمام  حركة السيارت نظرًا لاهميته في المساهمة في  حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس؛ بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق  لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع.


من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على أن تنفيذ هذا المشروع العملاق يُعد إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة من انجازات الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، حيث يشكل نقلة نوعية هائلة في قطاع النقل والمواصلات،مضيفًا بأن الإسكندرية تستحق الكثير وخاصة إنها عاصمة مصر الثانية والمدينة التجارية الأولى لمصر والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعات المصرية.

 وثمن محافظ الإسكندرية الجهد الكبير الذي تقوم به  الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي موجهًا الشكر لجميع العاملين على سرعة إنجاز تنفيذ المشروع الذي من شأنه أن يساعد فى تسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس؛ بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب.

وخلال تفقد المشروع، تناول كلا من الفريق كامل الوزير والفريق أحمد خالد  وجبة الإفطار مع جميع العاملين بالمشروع مثمنين دورهم الكبير فى  سرعة إنجاز هذا  المشروع العملاق، والذى يعد إضافة جديدة للمشروعات الرائدة للدولة المصرية ولمدينة الإسكندرية.

 

و نقل فى هذا الإطار  الفريق كامل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئة فخامته لكافة العاملين بالمشروع بمناسبة شهر رمضان.

جاء ذلك بحضور ؛ الدكتور  عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري،واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة،والمهندس محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأسكندرية.

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