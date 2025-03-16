الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

أبرزها التعرف على السيارات المسروقة، 6 فوائد للملصق الإليكتروني

تحرير 1006 مخالفات
تحرير 1006 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نا

فى إطار جهود وزارة الداخلية، لضبط حركة السير على المحاور والطرق السريع وفى الشوارع الرئيسية، نجح رجال الإدارة العامة للمرور، فى ضبط العديد من المخالفات بينها 1006 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى رفع عدد من السيارات والدراجات النارية، المتهالكة والمتروكة فى الشوارع.. تم تحرير المحاضر اللازمة بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

ويشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون بين الجميع

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد بعد ان دخلتها عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته قامت الأجهزة المعنية برفع  45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 478 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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