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اقتصاد

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

سعر اليورو اليوم، شهد  سعر اليورو استقرارا أمام  الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد 16 مارس 2025 وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرا التالى: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

 

اليورو 
سعر اليورو 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري CBOE

  • 54.97  جنيه للشراء.
  • 55.13  جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر BM

  • 54.75  جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

اقرا التالى: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 15 مارس 2025

سعر اليورو
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول CA

  • 54.75  جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر QNB

  • 54.95  جنيه للشراء.

 

اليورو 
سعر اليورو 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري NBOE

  • 54.75  جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية AB

  • 54.75  جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

اقرأ التالى: سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

سعر اليورو
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة CB

  • 54.75  جنيه للشراء.
  • 55.26 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو ؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

سعر اليورو
سعر اليورو

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

سعر اليورو
سعر اليورو

 

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو) نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

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