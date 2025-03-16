الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

رقم مميز ينتظر توريس في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

توريس
توريس

برشلونة ضد أتلتيكو، يسعى الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، لتحقيق رقم شخصي مميز أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 28 لليجا. 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إذا شارك توريس ضد أتلتيكو، سيحتفل بمباراته رقم 100 في الدوري الإسباني مع برشلونة.

وكان من المقرر أن يحتفل توريس بهذا الإنجاز كلاعب أساسي، في مباراة أوساسونا الماضية، لكن تم تأجيل اللقاء بسبب وفاة طبيب البلوجرانا، كارليس مينيارو.


ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يبدأ توريس أمام الروخي بلانكوس، بعدما تعافى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبات جاهزا لبدء المباراة.

أرقام توريس مع برشلونة

ووصل توريس إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022، قادما من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات، بعقد يمتد حتى عام 2027، وشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وشارك الإسباني في 31 مباراة مع البارسا بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، معظمها كلاعب بديل، وسجل 11 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، في 1105 دقائق لعب.

وفي الموسمين الماضيين مع المدرب تشافي هيرنانديز، خاض فيران توريس 62 مباراة إجمالا، وأحرز 11 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ومع وجود هانز فليك، برز فيران توريس كبديل، وأصبح متخصصا للغاية، حيث يسجل هدفا في الليجا كل 136 دقيقة، و106 دقائق في دوري أبطال أوروبا، و46 دقيقة في كأس الملك.

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