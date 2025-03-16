الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف على أولوية المرور في الوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهمين بالتشاجر بمنطقة الوراق، بسبب خلاف على أولوية المرور، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا ان المتهمين حدثت بينهم مشادة كلامية تطورات إلى مشاجرة اسفرت عن سقوط المصابين.

 

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق


كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بعد تبادل الاعتداء.

 

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

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