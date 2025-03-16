الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")  تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.


اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتـــهم ("عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالي" من متحصلات نشاطهم الإجرامي" - 13 بطاقة دفع إلكتروني - 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة العامة النصب الإليكتروني أساليب النصب الإليكتروني منصات النصب الإليكتروني

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم ندوة توعوية حول سبل الحماية من الاحتيال الإلكتروني (صور)

مصير مجهول لآلاف العمال بجنوب شرق آسيا بسبب مراكز الاحتيال

أخبار الاقتصاد اليوم: العنب يرتفع 5 جنيهات بسوق العبور.. المصري للتأمين يرصد آليات مواجهة الاحتيال في تأمينات السيارات.. 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ما حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

تعرف على أسباب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية

طرح تذاكر القطارات لأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في مصر

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 مارس 2025

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، 3 سيناريوهات بشأن أزمة الأهلي، محمد رجب يعلن زواجه، حصيلة الضربة الأمريكية في اليمن

منوعات

المزيد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

حدث في 16 رمضان سنة 1307 هـ، مولد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، أصدر 8588 فتوى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية