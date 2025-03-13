الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

حبس تشكيل عصابى تخصصوا
حبس تشكيل عصابى تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")  تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.


اعتراف المتهمين


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتـــهم ("عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى" من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

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